Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
61 (52.58%)
Убыточных трейдов:
55 (47.41%)
Лучший трейд:
579.06 USD
Худший трейд:
-240.80 USD
Общая прибыль:
5 528.42 USD (84 981 pips)
Общий убыток:
-6 194.47 USD (79 875 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (4.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 025.60 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
80.50%
Макс. загрузка депозита:
107.87%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
71 (61.21%)
Коротких трейдов:
45 (38.79%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-5.74 USD
Средняя прибыль:
90.63 USD
Средний убыток:
-112.63 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-379.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-706.82 USD (5)
Прирост в месяц:
1.96%
Годовой прогноз:
23.83%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 230.75 USD
Максимальная:
2 201.19 USD (75.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.47% (2 201.19 USD)
По эквити:
34.96% (241.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|28
|EURUSD
|26
|CrudeOIL
|12
|HK_50
|10
|CHINA_A50
|9
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|EUROPE_50
|4
|EURNZD
|3
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|SILVER
|2
|GERMANY_40
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|630
|EURUSD
|126
|CrudeOIL
|-670
|HK_50
|-205
|CHINA_A50
|-304
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|1
|EUROPE_50
|-293
|EURNZD
|1
|USDCHF
|2
|AUDNZD
|1
|NZDCAD
|0
|GBPUSD
|241
|SILVER
|119
|GERMANY_40
|-167
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|-151
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|14K
|EURUSD
|-953
|CrudeOIL
|-56
|HK_50
|412
|CHINA_A50
|-5.5K
|AUDCAD
|197
|AUDCHF
|45
|EUROPE_50
|-143
|EURNZD
|148
|USDCHF
|161
|AUDNZD
|147
|NZDCAD
|-2
|GBPUSD
|979
|SILVER
|603
|GERMANY_40
|-4.1K
|NZDJPY
|50
|USDJPY
|-617
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +579.06 USD
Худший трейд: -241 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4.84 USD
Макс. убыток в серии: -379.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ACYFX-Live
|0.00 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 15
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real9
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live09
|0.01 × 117
|
ICMarkets-Live17
|0.02 × 50
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 14
|
ICMarkets-Live06
|0.08 × 198
|
ICMarkets-Live04
|0.16 × 77
|
Exness-Real7
|0.19 × 21
|
ICMarkets-Live08
|0.31 × 32
|
Ava-Real 5
|0.58 × 206
|
Alpari-Standard3
|1.00 × 4
|
XMGlobal-Real 6
|1.80 × 70
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 5
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|2.50 × 4
|
Eightcap-Real
|2.69 × 177
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.10 × 238
|
Trading.com-Real 20
|3.56 × 16
|
NineDream-Live
|5.91 × 11
一件事做到极致就是艺术
