Hang Lou

GoldFXEzWin

Hang Lou
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 -26%
Ava-Real 5
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
61 (52.58%)
Убыточных трейдов:
55 (47.41%)
Лучший трейд:
579.06 USD
Худший трейд:
-240.80 USD
Общая прибыль:
5 528.42 USD (84 981 pips)
Общий убыток:
-6 194.47 USD (79 875 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (4.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 025.60 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
80.50%
Макс. загрузка депозита:
107.87%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
71 (61.21%)
Коротких трейдов:
45 (38.79%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-5.74 USD
Средняя прибыль:
90.63 USD
Средний убыток:
-112.63 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-379.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-706.82 USD (5)
Прирост в месяц:
1.96%
Годовой прогноз:
23.83%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 230.75 USD
Максимальная:
2 201.19 USD (75.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.47% (2 201.19 USD)
По эквити:
34.96% (241.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 28
EURUSD 26
CrudeOIL 12
HK_50 10
CHINA_A50 9
AUDCAD 4
AUDCHF 4
EUROPE_50 4
EURNZD 3
USDCHF 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
GBPUSD 2
SILVER 2
GERMANY_40 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 630
EURUSD 126
CrudeOIL -670
HK_50 -205
CHINA_A50 -304
AUDCAD 2
AUDCHF 1
EUROPE_50 -293
EURNZD 1
USDCHF 2
AUDNZD 1
NZDCAD 0
GBPUSD 241
SILVER 119
GERMANY_40 -167
NZDJPY 1
USDJPY -151
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 14K
EURUSD -953
CrudeOIL -56
HK_50 412
CHINA_A50 -5.5K
AUDCAD 197
AUDCHF 45
EUROPE_50 -143
EURNZD 148
USDCHF 161
AUDNZD 147
NZDCAD -2
GBPUSD 979
SILVER 603
GERMANY_40 -4.1K
NZDJPY 50
USDJPY -617
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +579.06 USD
Худший трейд: -241 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4.84 USD
Макс. убыток в серии: -379.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ACYFX-Live
0.00 × 7
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 27
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 18
Tickmill-Live02
0.00 × 15
AnzoCapital-Live
0.00 × 10
Exness-Real9
0.00 × 8
ICMarkets-Live15
0.00 × 5
ICMarkets-Live07
0.00 × 18
ICMarkets-Live09
0.01 × 117
ICMarkets-Live17
0.02 × 50
RoboForex-ECN
0.07 × 14
ICMarkets-Live06
0.08 × 198
ICMarkets-Live04
0.16 × 77
Exness-Real7
0.19 × 21
ICMarkets-Live08
0.31 × 32
Ava-Real 5
0.58 × 206
Alpari-Standard3
1.00 × 4
XMGlobal-Real 6
1.80 × 70
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 5
ZealCapitalMarketSC-Live
2.50 × 4
Eightcap-Real
2.69 × 177
TradeMaxGlobal-Live2
3.10 × 238
Trading.com-Real 20
3.56 × 16
NineDream-Live
5.91 × 11
еще 1...
一件事做到极致就是艺术
Нет отзывов
2025.11.19 01:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 18:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 12:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 11:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 12:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 01:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 01:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 11:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 11:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 11:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.