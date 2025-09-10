- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
114 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (25.00%)
En iyi işlem:
813.75 USD
En kötü işlem:
-588.37 USD
Brüt kâr:
7 465.47 USD (165 546 pips)
Brüt zarar:
-6 432.50 USD (98 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (996.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 604.44 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
39.64%
Maks. mevduat yükü:
34.09%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
94 (61.84%)
Satış işlemleri:
58 (38.16%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
6.80 USD
Ortalama kâr:
65.49 USD
Ortalama zarar:
-169.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-724.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 055.43 USD (2)
Aylık büyüme:
22.89%
Yıllık tahmin:
277.71%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.91 USD
Maksimum:
1 662.85 USD (56.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.52% (809.34 USD)
Varlığa göre:
52.04% (1 573.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|138
|XAUUSD
|13
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUEUR
|1.7K
|XAUUSD
|-637
|NZDCAD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUEUR
|75K
|XAUUSD
|-8K
|NZDCAD
|136
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +813.75 USD
En kötü işlem: -588 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +996.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -724.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 3478
|
Exness-MT5Real8
|1.45 × 466
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
FPMarkets-Live
|1.49 × 116
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.38 × 885
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
12%
0
0
USD
USD
571
USD
USD
104
92%
152
75%
40%
1.16
6.80
USD
USD
56%
1:500