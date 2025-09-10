SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hephaestus EA
Evgenii Aksenov

Hephaestus EA

Evgenii Aksenov
0 inceleme
Güvenilirlik
104 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
114 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (25.00%)
En iyi işlem:
813.75 USD
En kötü işlem:
-588.37 USD
Brüt kâr:
7 465.47 USD (165 546 pips)
Brüt zarar:
-6 432.50 USD (98 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (996.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 604.44 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
39.64%
Maks. mevduat yükü:
34.09%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
94 (61.84%)
Satış işlemleri:
58 (38.16%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
6.80 USD
Ortalama kâr:
65.49 USD
Ortalama zarar:
-169.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-724.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 055.43 USD (2)
Aylık büyüme:
22.89%
Yıllık tahmin:
277.71%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.91 USD
Maksimum:
1 662.85 USD (56.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.52% (809.34 USD)
Varlığa göre:
52.04% (1 573.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUEUR 138
XAUUSD 13
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUEUR 1.7K
XAUUSD -637
NZDCAD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUEUR 75K
XAUUSD -8K
NZDCAD 136
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +813.75 USD
En kötü işlem: -588 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +996.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -724.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
DooTechnology-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 3478
Exness-MT5Real8
1.45 × 466
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
FPMarkets-Live
1.49 × 116
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.38 × 885
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
106 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.12 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hephaestus EA
Ayda 999 USD
12%
0
0
USD
571
USD
104
92%
152
75%
40%
1.16
6.80
USD
56%
1:500
Kopyala

