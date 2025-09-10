- 성장
- 잔고
- 자본
- 축소
트레이드:
155
이익 거래:
116 (74.83%)
손실 거래:
39 (25.16%)
최고의 거래:
813.75 USD
최악의 거래:
-588.37 USD
총 수익:
7 505.99 USD (167 557 pips)
총 손실:
-6 614.49 USD (100 553 pips)
연속 최대 이익:
17 (996.58 USD)
연속 최대 이익:
1 604.44 USD (6)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
42.99%
최대 입금량:
34.09%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.50
롱(주식매수):
95 (61.29%)
숏(주식차입매도):
60 (38.71%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
5.75 USD
평균 이익:
64.71 USD
평균 손실:
-169.60 USD
연속 최대 손실:
3 (-724.91 USD)
연속 최대 손실:
-1 055.43 USD (2)
월별 성장률:
-7.51%
연간 예측:
-91.16%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
117.91 USD
최대한의:
1 774.44 USD (60.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.04% (1 776.30 USD)
자본금별:
52.04% (1 573.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|140
|XAUUSD
|14
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUEUR
|1.7K
|XAUUSD
|-819
|NZDCAD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUEUR
|77K
|XAUUSD
|-9.8K
|NZDCAD
|136
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +813.75 USD
최악의 거래: -588 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +996.58 USD
연속 최대 손실: -724.91 USD
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 3478
|
Exness-MT5Real8
|1.45 × 466
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
FPMarkets-Live
|1.49 × 116
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.38 × 885
