- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
152
盈利交易:
114 (75.00%)
亏损交易:
38 (25.00%)
最好交易:
813.75 USD
最差交易:
-588.37 USD
毛利:
7 465.47 USD (165 546 pips)
毛利亏损:
-6 432.50 USD (98 743 pips)
最大连续赢利:
17 (996.58 USD)
最大连续盈利:
1 604.44 USD (6)
夏普比率:
0.14
交易活动:
39.64%
最大入金加载:
34.09%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.62
长期交易:
94 (61.84%)
短期交易:
58 (38.16%)
利润因子:
1.16
预期回报:
6.80 USD
平均利润:
65.49 USD
平均损失:
-169.28 USD
最大连续失误:
3 (-724.91 USD)
最大连续亏损:
-1 055.43 USD (2)
每月增长:
22.89%
年度预测:
277.71%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
117.91 USD
最大值:
1 662.85 USD (56.84%)
相对跌幅:
结余:
55.52% (809.34 USD)
净值:
52.04% (1 573.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|138
|XAUUSD
|13
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUEUR
|1.7K
|XAUUSD
|-637
|NZDCAD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUEUR
|75K
|XAUUSD
|-8K
|NZDCAD
|136
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +813.75 USD
最差交易: -588 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +996.58 USD
最大连续亏损: -724.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 3478
|
Exness-MT5Real8
|1.45 × 466
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
FPMarkets-Live
|1.49 × 116
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.38 × 885
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
