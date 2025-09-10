信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Hephaestus EA
Evgenii Aksenov

Hephaestus EA

Evgenii Aksenov
0条评论
可靠性
104
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2024 12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
152
盈利交易:
114 (75.00%)
亏损交易:
38 (25.00%)
最好交易:
813.75 USD
最差交易:
-588.37 USD
毛利:
7 465.47 USD (165 546 pips)
毛利亏损:
-6 432.50 USD (98 743 pips)
最大连续赢利:
17 (996.58 USD)
最大连续盈利:
1 604.44 USD (6)
夏普比率:
0.14
交易活动:
39.64%
最大入金加载:
34.09%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.62
长期交易:
94 (61.84%)
短期交易:
58 (38.16%)
利润因子:
1.16
预期回报:
6.80 USD
平均利润:
65.49 USD
平均损失:
-169.28 USD
最大连续失误:
3 (-724.91 USD)
最大连续亏损:
-1 055.43 USD (2)
每月增长:
22.89%
年度预测:
277.71%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
117.91 USD
最大值:
1 662.85 USD (56.84%)
相对跌幅:
结余:
55.52% (809.34 USD)
净值:
52.04% (1 573.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUEUR 138
XAUUSD 13
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUEUR 1.7K
XAUUSD -637
NZDCAD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUEUR 75K
XAUUSD -8K
NZDCAD 136
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +813.75 USD
最差交易: -588 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +996.58 USD
最大连续亏损: -724.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
DooTechnology-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 3478
Exness-MT5Real8
1.45 × 466
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
FPMarkets-Live
1.49 × 116
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.38 × 885
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
106 更多...
没有评论
2026.01.12 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of growth is too low
