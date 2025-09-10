- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
116 (74.83%)
Убыточных трейдов:
39 (25.16%)
Лучший трейд:
813.75 USD
Худший трейд:
-588.37 USD
Общая прибыль:
7 505.99 USD (167 557 pips)
Общий убыток:
-6 614.49 USD (100 553 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (996.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 604.44 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
42.99%
Макс. загрузка депозита:
34.09%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
95 (61.29%)
Коротких трейдов:
60 (38.71%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
5.75 USD
Средняя прибыль:
64.71 USD
Средний убыток:
-169.60 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-724.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 055.43 USD (2)
Прирост в месяц:
-7.51%
Годовой прогноз:
-91.16%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
117.91 USD
Максимальная:
1 774.44 USD (60.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.04% (1 776.30 USD)
По эквити:
52.04% (1 573.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|140
|XAUUSD
|14
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUEUR
|1.7K
|XAUUSD
|-819
|NZDCAD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUEUR
|77K
|XAUUSD
|-9.8K
|NZDCAD
|136
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +813.75 USD
Худший трейд: -588 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +996.58 USD
Макс. убыток в серии: -724.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 3478
|
Exness-MT5Real8
|1.45 × 466
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
FPMarkets-Live
|1.49 × 116
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.38 × 885
