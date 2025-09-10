СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hephaestus EA
Evgenii Aksenov

Hephaestus EA

Evgenii Aksenov
0 отзывов
104 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 -15%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
116 (74.83%)
Убыточных трейдов:
39 (25.16%)
Лучший трейд:
813.75 USD
Худший трейд:
-588.37 USD
Общая прибыль:
7 505.99 USD (167 557 pips)
Общий убыток:
-6 614.49 USD (100 553 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (996.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 604.44 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
42.99%
Макс. загрузка депозита:
34.09%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
95 (61.29%)
Коротких трейдов:
60 (38.71%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
5.75 USD
Средняя прибыль:
64.71 USD
Средний убыток:
-169.60 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-724.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 055.43 USD (2)
Прирост в месяц:
-7.51%
Годовой прогноз:
-91.16%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
117.91 USD
Максимальная:
1 774.44 USD (60.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.04% (1 776.30 USD)
По эквити:
52.04% (1 573.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUEUR 140
XAUUSD 14
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUEUR 1.7K
XAUUSD -819
NZDCAD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUEUR 77K
XAUUSD -9.8K
NZDCAD 136
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +813.75 USD
Худший трейд: -588 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +996.58 USD
Макс. убыток в серии: -724.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Neomarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
DooTechnology-Live
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 3478
Exness-MT5Real8
1.45 × 466
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
FPMarkets-Live
1.49 × 116
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.38 × 885
Нет отзывов
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hephaestus EA
999 USD в месяц
-15%
0
0
USD
430
USD
104
91%
155
74%
43%
1.13
5.75
USD
65%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.