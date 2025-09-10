SegnaliSezioni
Evgenii Aksenov

Hephaestus EA

0 recensioni
Affidabilità
104 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
152
Profit Trade:
114 (75.00%)
Loss Trade:
38 (25.00%)
Best Trade:
813.75 USD
Worst Trade:
-588.37 USD
Profitto lordo:
7 465.47 USD (165 546 pips)
Perdita lorda:
-6 432.50 USD (98 743 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (996.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 604.44 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
39.64%
Massimo carico di deposito:
34.09%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
94 (61.84%)
Short Trade:
58 (38.16%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
6.80 USD
Profitto medio:
65.49 USD
Perdita media:
-169.28 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-724.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 055.43 USD (2)
Crescita mensile:
22.89%
Previsione annuale:
277.71%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.91 USD
Massimale:
1 662.85 USD (56.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.52% (809.34 USD)
Per equità:
52.04% (1 573.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUEUR 138
XAUUSD 13
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUEUR 1.7K
XAUUSD -637
NZDCAD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUEUR 75K
XAUUSD -8K
NZDCAD 136
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +813.75 USD
Worst Trade: -588 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +996.58 USD
Massima perdita consecutiva: -724.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
DooTechnology-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 3478
Exness-MT5Real8
1.45 × 466
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
FPMarkets-Live
1.49 × 116
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.38 × 885
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
106 più
2026.01.12 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hephaestus EA
999USD al mese
12%
0
0
USD
571
USD
104
92%
152
75%
40%
1.16
6.80
USD
56%
1:500
