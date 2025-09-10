- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
152
Profit Trade:
114 (75.00%)
Loss Trade:
38 (25.00%)
Best Trade:
813.75 USD
Worst Trade:
-588.37 USD
Profitto lordo:
7 465.47 USD (165 546 pips)
Perdita lorda:
-6 432.50 USD (98 743 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (996.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 604.44 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
39.64%
Massimo carico di deposito:
34.09%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
94 (61.84%)
Short Trade:
58 (38.16%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
6.80 USD
Profitto medio:
65.49 USD
Perdita media:
-169.28 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-724.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 055.43 USD (2)
Crescita mensile:
22.89%
Previsione annuale:
277.71%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.91 USD
Massimale:
1 662.85 USD (56.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.52% (809.34 USD)
Per equità:
52.04% (1 573.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|138
|XAUUSD
|13
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUEUR
|1.7K
|XAUUSD
|-637
|NZDCAD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUEUR
|75K
|XAUUSD
|-8K
|NZDCAD
|136
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +813.75 USD
Worst Trade: -588 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +996.58 USD
Massima perdita consecutiva: -724.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 3478
|
Exness-MT5Real8
|1.45 × 466
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
FPMarkets-Live
|1.49 × 116
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.38 × 885
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
