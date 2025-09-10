SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Hephaestus EA
Evgenii Aksenov

Hephaestus EA

Evgenii Aksenov
0 Bewertungen
104 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -15%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
155
Gewinntrades:
116 (74.83%)
Verlusttrades:
39 (25.16%)
Bester Trade:
813.75 USD
Schlechtester Trade:
-588.37 USD
Bruttoprofit:
7 505.99 USD (167 557 pips)
Bruttoverlust:
-6 614.49 USD (100 553 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (996.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 604.44 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
44.02%
Max deposit load:
34.09%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.50
Long-Positionen:
95 (61.29%)
Short-Positionen:
60 (38.71%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
5.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
64.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-169.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-724.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 055.43 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-7.51%
Jahresprognose:
-91.16%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
117.91 USD
Maximaler:
1 774.44 USD (60.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.04% (1 776.30 USD)
Kapital:
52.04% (1 573.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUEUR 140
XAUUSD 14
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUEUR 1.7K
XAUUSD -819
NZDCAD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUEUR 77K
XAUUSD -9.8K
NZDCAD 136
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +813.75 USD
Schlechtester Trade: -588 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +996.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -724.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Neomarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
DooTechnology-Live
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 3478
Exness-MT5Real8
1.45 × 466
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
FPMarkets-Live
1.49 × 116
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.38 × 885
noch 107 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Hephaestus EA
999 USD pro Monat
-15%
0
0
USD
430
USD
104
91%
155
74%
44%
1.13
5.75
USD
65%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.