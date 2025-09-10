SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Hephaestus EA
Evgenii Aksenov

Hephaestus EA

Evgenii Aksenov
0 comentários
Confiabilidade
104 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2024 12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
152
Negociações com lucro:
114 (75.00%)
Negociações com perda:
38 (25.00%)
Melhor negociação:
813.75 USD
Pior negociação:
-588.37 USD
Lucro bruto:
7 465.47 USD (165 546 pips)
Perda bruta:
-6 432.50 USD (98 743 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (996.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 604.44 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
39.64%
Depósito máximo carregado:
34.09%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.62
Negociações longas:
94 (61.84%)
Negociações curtas:
58 (38.16%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
6.80 USD
Lucro médio:
65.49 USD
Perda média:
-169.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-724.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 055.43 USD (2)
Crescimento mensal:
22.89%
Previsão anual:
277.71%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
117.91 USD
Máximo:
1 662.85 USD (56.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.52% (809.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.04% (1 573.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUEUR 138
XAUUSD 13
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUEUR 1.7K
XAUUSD -637
NZDCAD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUEUR 75K
XAUUSD -8K
NZDCAD 136
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +813.75 USD
Pior negociação: -588 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +996.58 USD
Máxima perda consecutiva: -724.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
DooTechnology-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 3478
Exness-MT5Real8
1.45 × 466
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
FPMarkets-Live
1.49 × 116
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.38 × 885
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
106 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.12 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of growth is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Hephaestus EA
999 USD por mês
12%
0
0
USD
571
USD
104
92%
152
75%
40%
1.16
6.80
USD
56%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.