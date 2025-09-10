- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
152
Negociações com lucro:
114 (75.00%)
Negociações com perda:
38 (25.00%)
Melhor negociação:
813.75 USD
Pior negociação:
-588.37 USD
Lucro bruto:
7 465.47 USD (165 546 pips)
Perda bruta:
-6 432.50 USD (98 743 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (996.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 604.44 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
39.64%
Depósito máximo carregado:
34.09%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.62
Negociações longas:
94 (61.84%)
Negociações curtas:
58 (38.16%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
6.80 USD
Lucro médio:
65.49 USD
Perda média:
-169.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-724.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 055.43 USD (2)
Crescimento mensal:
22.89%
Previsão anual:
277.71%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
117.91 USD
Máximo:
1 662.85 USD (56.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.52% (809.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.04% (1 573.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|138
|XAUUSD
|13
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUEUR
|1.7K
|XAUUSD
|-637
|NZDCAD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUEUR
|75K
|XAUUSD
|-8K
|NZDCAD
|136
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +813.75 USD
Pior negociação: -588 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +996.58 USD
Máxima perda consecutiva: -724.91 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 3478
|
Exness-MT5Real8
|1.45 × 466
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
FPMarkets-Live
|1.49 × 116
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.38 × 885
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
