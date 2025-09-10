- Incremento
Total de Trades:
155
Transacciones Rentables:
116 (74.83%)
Transacciones Irrentables:
39 (25.16%)
Mejor transacción:
813.75 USD
Peor transacción:
-588.37 USD
Beneficio Bruto:
7 505.99 USD (167 557 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 614.49 USD (100 553 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (996.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 604.44 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
42.99%
Carga máxima del depósito:
34.09%
Último trade:
49 minutos
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.50
Transacciones Largas:
95 (61.29%)
Transacciones Cortas:
60 (38.71%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
5.75 USD
Beneficio medio:
64.71 USD
Pérdidas medias:
-169.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-724.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 055.43 USD (2)
Crecimiento al mes:
-7.51%
Pronóstico anual:
-91.16%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
117.91 USD
Máxima:
1 774.44 USD (60.65%)
Reducción relativa:
De balance:
65.04% (1 776.30 USD)
De fondos:
52.04% (1 573.71 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|140
|XAUUSD
|14
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUEUR
|1.7K
|XAUUSD
|-819
|NZDCAD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUEUR
|77K
|XAUUSD
|-9.8K
|NZDCAD
|136
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 3478
|
Exness-MT5Real8
|1.45 × 466
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
FPMarkets-Live
|1.49 × 116
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.38 × 885
