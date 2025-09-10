SeñalesSecciones
Evgenii Aksenov

Hephaestus EA

Evgenii Aksenov
0 comentarios
104 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -15%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
155
Transacciones Rentables:
116 (74.83%)
Transacciones Irrentables:
39 (25.16%)
Mejor transacción:
813.75 USD
Peor transacción:
-588.37 USD
Beneficio Bruto:
7 505.99 USD (167 557 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 614.49 USD (100 553 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (996.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 604.44 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
42.99%
Carga máxima del depósito:
34.09%
Último trade:
49 minutos
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.50
Transacciones Largas:
95 (61.29%)
Transacciones Cortas:
60 (38.71%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
5.75 USD
Beneficio medio:
64.71 USD
Pérdidas medias:
-169.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-724.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 055.43 USD (2)
Crecimiento al mes:
-7.51%
Pronóstico anual:
-91.16%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
117.91 USD
Máxima:
1 774.44 USD (60.65%)
Reducción relativa:
De balance:
65.04% (1 776.30 USD)
De fondos:
52.04% (1 573.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUEUR 140
XAUUSD 14
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUEUR 1.7K
XAUUSD -819
NZDCAD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUEUR 77K
XAUUSD -9.8K
NZDCAD 136
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +813.75 USD
Peor transacción: -588 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +996.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -724.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Neomarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
DooTechnology-Live
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 3478
Exness-MT5Real8
1.45 × 466
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
FPMarkets-Live
1.49 × 116
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.38 × 885
otros 107...
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
