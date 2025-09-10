SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Hephaestus EA
Evgenii Aksenov

Hephaestus EA

Evgenii Aksenov
0 avis
Fiabilité
104 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
152
Bénéfice trades:
114 (75.00%)
Perte trades:
38 (25.00%)
Meilleure transaction:
813.75 USD
Pire transaction:
-588.37 USD
Bénéfice brut:
7 465.47 USD (165 546 pips)
Perte brute:
-6 432.50 USD (98 743 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (996.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 604.44 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
39.64%
Charge de dépôt maximale:
34.09%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.62
Longs trades:
94 (61.84%)
Courts trades:
58 (38.16%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
6.80 USD
Bénéfice moyen:
65.49 USD
Perte moyenne:
-169.28 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-724.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 055.43 USD (2)
Croissance mensuelle:
22.89%
Prévision annuelle:
277.71%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
117.91 USD
Maximal:
1 662.85 USD (56.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.52% (809.34 USD)
Par fonds propres:
52.04% (1 573.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUEUR 138
XAUUSD 13
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUEUR 1.7K
XAUUSD -637
NZDCAD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUEUR 75K
XAUUSD -8K
NZDCAD 136
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +813.75 USD
Pire transaction: -588 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +996.58 USD
Perte consécutive maximale: -724.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
DooTechnology-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 3478
Exness-MT5Real8
1.45 × 466
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
FPMarkets-Live
1.49 × 116
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.38 × 885
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
106 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.12 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hephaestus EA
999 USD par mois
12%
0
0
USD
571
USD
104
92%
152
75%
40%
1.16
6.80
USD
56%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.