シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hephaestus EA
Evgenii Aksenov

Hephaestus EA

Evgenii Aksenov
レビュー0件
104週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -15%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
155
利益トレード:
116 (74.83%)
損失トレード:
39 (25.16%)
ベストトレード:
813.75 USD
最悪のトレード:
-588.37 USD
総利益:
7 505.99 USD (167 557 pips)
総損失:
-6 614.49 USD (100 553 pips)
最大連続の勝ち:
17 (996.58 USD)
最大連続利益:
1 604.44 USD (6)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
44.02%
最大入金額:
34.09%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.50
長いトレード:
95 (61.29%)
短いトレード:
60 (38.71%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
5.75 USD
平均利益:
64.71 USD
平均損失:
-169.60 USD
最大連続の負け:
3 (-724.91 USD)
最大連続損失:
-1 055.43 USD (2)
月間成長:
-7.51%
年間予想:
-91.16%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
117.91 USD
最大の:
1 774.44 USD (60.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.04% (1 776.30 USD)
エクイティによる:
52.04% (1 573.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUEUR 140
XAUUSD 14
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUEUR 1.7K
XAUUSD -819
NZDCAD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUEUR 77K
XAUUSD -9.8K
NZDCAD 136
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +813.75 USD
最悪のトレード: -588 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +996.58 USD
最大連続損失: -724.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Neomarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
DooTechnology-Live
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 3478
Exness-MT5Real8
1.45 × 466
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
FPMarkets-Live
1.49 × 116
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.38 × 885
レビューなし
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
