- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
155
利益トレード:
116 (74.83%)
損失トレード:
39 (25.16%)
ベストトレード:
813.75 USD
最悪のトレード:
-588.37 USD
総利益:
7 505.99 USD (167 557 pips)
総損失:
-6 614.49 USD (100 553 pips)
最大連続の勝ち:
17 (996.58 USD)
最大連続利益:
1 604.44 USD (6)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
44.02%
最大入金額:
34.09%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.50
長いトレード:
95 (61.29%)
短いトレード:
60 (38.71%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
5.75 USD
平均利益:
64.71 USD
平均損失:
-169.60 USD
最大連続の負け:
3 (-724.91 USD)
最大連続損失:
-1 055.43 USD (2)
月間成長:
-7.51%
年間予想:
-91.16%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
117.91 USD
最大の:
1 774.44 USD (60.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.04% (1 776.30 USD)
エクイティによる:
52.04% (1 573.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|140
|XAUUSD
|14
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUEUR
|1.7K
|XAUUSD
|-819
|NZDCAD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUEUR
|77K
|XAUUSD
|-9.8K
|NZDCAD
|136
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +813.75 USD
最悪のトレード: -588 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +996.58 USD
最大連続損失: -724.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 3478
|
Exness-MT5Real8
|1.45 × 466
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
FPMarkets-Live
|1.49 × 116
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.38 × 885
107 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
-15%
0
0
USD
USD
430
USD
USD
104
91%
155
74%
44%
1.13
5.75
USD
USD
65%
1:500