Benjamin Isaza Chaparro

BenIsaza

Benjamin Isaza Chaparro
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
3 / 1.8K USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
51 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (25.00%)
En iyi işlem:
27.53 USD
En kötü işlem:
-25.44 USD
Brüt kâr:
150.72 USD (24 514 pips)
Brüt zarar:
-123.98 USD (12 647 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (39.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.38 USD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
13.78%
Maks. mevduat yükü:
7.87%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
44 (64.71%)
Satış işlemleri:
24 (35.29%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
2.96 USD
Ortalama zarar:
-7.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-62.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.36 USD (6)
Aylık büyüme:
-2.89%
Yıllık tahmin:
-35.01%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
62.36 USD (19.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.66% (62.36 USD)
Varlığa göre:
13.25% (46.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 44
XAUUSD 16
GBPUSD 5
EURUSD 2
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 40
XAUUSD -15
GBPUSD 2
EURUSD 0
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 5.5K
XAUUSD -2.1K
GBPUSD 245
EURUSD -50
BTCUSD 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.53 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +39.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.30 × 69
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
İnceleme yok
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 20:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.99% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.49% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.99% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 158 days
