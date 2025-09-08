- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
51 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (25.00%)
En iyi işlem:
27.53 USD
En kötü işlem:
-25.44 USD
Brüt kâr:
150.72 USD (24 514 pips)
Brüt zarar:
-123.98 USD (12 647 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (39.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.38 USD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
13.78%
Maks. mevduat yükü:
7.87%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
44 (64.71%)
Satış işlemleri:
24 (35.29%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
2.96 USD
Ortalama zarar:
-7.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-62.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.36 USD (6)
Aylık büyüme:
-2.89%
Yıllık tahmin:
-35.01%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
62.36 USD (19.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.66% (62.36 USD)
Varlığa göre:
13.25% (46.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|44
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|40
|XAUUSD
|-15
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|0
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|5.5K
|XAUUSD
|-2.1K
|GBPUSD
|245
|EURUSD
|-50
|BTCUSD
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.30 × 69
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
3
1.8K
USD
USD
313
USD
USD
47
57%
68
75%
14%
1.21
0.39
USD
USD
18%
1:500