Benjamin Isaza Chaparro

BenIsaza

Benjamin Isaza Chaparro
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
3 / 1.8K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
51 (75.00%)
Loss Trade:
17 (25.00%)
Best Trade:
27.53 USD
Worst Trade:
-25.44 USD
Profitto lordo:
150.72 USD (24 514 pips)
Perdita lorda:
-123.98 USD (12 647 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (39.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.38 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
13.78%
Massimo carico di deposito:
7.87%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.43
Long Trade:
44 (64.71%)
Short Trade:
24 (35.29%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
2.96 USD
Perdita media:
-7.29 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-62.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.36 USD (6)
Crescita mensile:
-2.89%
Previsione annuale:
-35.01%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
62.36 USD (19.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.66% (62.36 USD)
Per equità:
13.25% (46.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 44
XAUUSD 16
GBPUSD 5
EURUSD 2
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 40
XAUUSD -15
GBPUSD 2
EURUSD 0
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 5.5K
XAUUSD -2.1K
GBPUSD 245
EURUSD -50
BTCUSD 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.53 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +39.38 USD
Massima perdita consecutiva: -62.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.30 × 69
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 20:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.99% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.49% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.99% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 158 days
