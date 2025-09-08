- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
96
利益トレード:
64 (66.66%)
損失トレード:
32 (33.33%)
ベストトレード:
27.53 USD
最悪のトレード:
-25.44 USD
総利益:
166.82 USD (76 830 pips)
総損失:
-154.51 USD (211 567 pips)
最大連続の勝ち:
11 (39.38 USD)
最大連続利益:
39.38 USD (11)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
13.78%
最大入金額:
21.23%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
60 (62.50%)
短いトレード:
36 (37.50%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
2.61 USD
平均損失:
-4.83 USD
最大連続の負け:
6 (-62.36 USD)
最大連続損失:
-62.36 USD (6)
月間成長:
-15.34%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
63.92 USD (20.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.66% (63.92 USD)
エクイティによる:
24.88% (20.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|66
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|40
|XAUUSD
|-15
|BTCUSD
|-15
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|5.6K
|XAUUSD
|-2.1K
|BTCUSD
|-139K
|GBPUSD
|245
|EURUSD
|37
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.30 × 69
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
レビューなし
