Сигналы / MetaTrader 5 / BenIsaza
Benjamin Isaza Chaparro

BenIsaza

Benjamin Isaza Chaparro
0 отзывов
48 недель
1 / 620 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -11%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
95
Прибыльных трейдов:
63 (66.31%)
Убыточных трейдов:
32 (33.68%)
Лучший трейд:
27.53 USD
Худший трейд:
-25.44 USD
Общая прибыль:
163.71 USD (45 692 pips)
Общий убыток:
-154.51 USD (211 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (39.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.38 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
13.78%
Макс. загрузка депозита:
21.23%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
59 (62.11%)
Коротких трейдов:
36 (37.89%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
-4.83 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-62.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.36 USD (6)
Прирост в месяц:
-18.97%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
63.92 USD (20.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.66% (63.92 USD)
По эквити:
24.88% (20.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 66
XAUUSD 16
GBPUSD 5
BTCUSD 5
EURUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 40
XAUUSD -15
GBPUSD 2
BTCUSD -18
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 5.6K
XAUUSD -2.1K
GBPUSD 245
BTCUSD -170K
EURUSD 37
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.53 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +39.38 USD
Макс. убыток в серии: -62.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.30 × 69
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 20:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.99% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.49% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.99% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 158 days
