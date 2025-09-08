- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
95
Прибыльных трейдов:
63 (66.31%)
Убыточных трейдов:
32 (33.68%)
Лучший трейд:
27.53 USD
Худший трейд:
-25.44 USD
Общая прибыль:
163.71 USD (45 692 pips)
Общий убыток:
-154.51 USD (211 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (39.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.38 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
13.78%
Макс. загрузка депозита:
21.23%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
59 (62.11%)
Коротких трейдов:
36 (37.89%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
-4.83 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-62.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.36 USD (6)
Прирост в месяц:
-18.97%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
63.92 USD (20.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.66% (63.92 USD)
По эквити:
24.88% (20.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|66
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|5
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|40
|XAUUSD
|-15
|GBPUSD
|2
|BTCUSD
|-18
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|5.6K
|XAUUSD
|-2.1K
|GBPUSD
|245
|BTCUSD
|-170K
|EURUSD
|37
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.53 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +39.38 USD
Макс. убыток в серии: -62.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.30 × 69
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-11%
1
620
USD
USD
70
USD
USD
48
56%
95
66%
14%
1.05
0.10
USD
USD
27%
1:500