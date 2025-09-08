- 成长
交易:
96
盈利交易:
64 (66.66%)
亏损交易:
32 (33.33%)
最好交易:
27.53 USD
最差交易:
-25.44 USD
毛利:
166.82 USD (76 830 pips)
毛利亏损:
-154.51 USD (211 567 pips)
最大连续赢利:
11 (39.38 USD)
最大连续盈利:
39.38 USD (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
13.78%
最大入金加载:
21.23%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.19
长期交易:
60 (62.50%)
短期交易:
36 (37.50%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
2.61 USD
平均损失:
-4.83 USD
最大连续失误:
6 (-62.36 USD)
最大连续亏损:
-62.36 USD (6)
每月增长:
-15.34%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
63.92 USD (20.41%)
相对跌幅:
结余:
26.66% (63.92 USD)
净值:
24.88% (20.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|66
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|40
|XAUUSD
|-15
|BTCUSD
|-15
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|5.6K
|XAUUSD
|-2.1K
|BTCUSD
|-139K
|GBPUSD
|245
|EURUSD
|37
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.53 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +39.38 USD
最大连续亏损: -62.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.30 × 69
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
