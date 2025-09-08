信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BenIsaza
Benjamin Isaza Chaparro

BenIsaza

Benjamin Isaza Chaparro
0条评论
48
1 / 620 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -7%
VantageInternational-Live 3
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
96
盈利交易:
64 (66.66%)
亏损交易:
32 (33.33%)
最好交易:
27.53 USD
最差交易:
-25.44 USD
毛利:
166.82 USD (76 830 pips)
毛利亏损:
-154.51 USD (211 567 pips)
最大连续赢利:
11 (39.38 USD)
最大连续盈利:
39.38 USD (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
13.78%
最大入金加载:
21.23%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.19
长期交易:
60 (62.50%)
短期交易:
36 (37.50%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
2.61 USD
平均损失:
-4.83 USD
最大连续失误:
6 (-62.36 USD)
最大连续亏损:
-62.36 USD (6)
每月增长:
-15.34%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
63.92 USD (20.41%)
相对跌幅:
结余:
26.66% (63.92 USD)
净值:
24.88% (20.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 66
XAUUSD 16
BTCUSD 6
GBPUSD 5
EURUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 40
XAUUSD -15
BTCUSD -15
GBPUSD 2
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 5.6K
XAUUSD -2.1K
BTCUSD -139K
GBPUSD 245
EURUSD 37
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +27.53 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +39.38 USD
最大连续亏损: -62.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.30 × 69
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 20:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.99% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.49% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.99% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 158 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BenIsaza
每月30 USD
-7%
1
620
USD
73
USD
48
56%
96
66%
14%
1.07
0.13
USD
27%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载