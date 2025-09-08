SignauxSections
Benjamin Isaza Chaparro

Benjamin Isaza Chaparro
0 avis
Fiabilité
47 semaines
3 / 1.8K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
68
Bénéfice trades:
51 (75.00%)
Perte trades:
17 (25.00%)
Meilleure transaction:
27.53 USD
Pire transaction:
-25.44 USD
Bénéfice brut:
150.72 USD (24 514 pips)
Perte brute:
-123.98 USD (12 647 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (39.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.38 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
13.78%
Charge de dépôt maximale:
7.87%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.43
Longs trades:
44 (64.71%)
Courts trades:
24 (35.29%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
2.96 USD
Perte moyenne:
-7.29 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-62.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.36 USD (6)
Croissance mensuelle:
-2.89%
Prévision annuelle:
-35.01%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
62.36 USD (19.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.66% (62.36 USD)
Par fonds propres:
13.25% (46.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 44
XAUUSD 16
GBPUSD 5
EURUSD 2
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 40
XAUUSD -15
GBPUSD 2
EURUSD 0
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 5.5K
XAUUSD -2.1K
GBPUSD 245
EURUSD -50
BTCUSD 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.53 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +39.38 USD
Perte consécutive maximale: -62.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.30 × 69
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Aucun avis
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 20:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.99% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.49% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.99% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 158 days
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.