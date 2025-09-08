80% des transactions effectuées en 9 jours. Cela comprend 2.76% des jours parmi les 326 jours de toute la durée de vie du signal.

Les opérations de trading sur le compte n'ont été effectuées que pendant 19 jours. Cela comprend 5.83% des jours parmi les 326 jours de toute la durée de vie du signal.