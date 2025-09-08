- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
95
Gewinntrades:
63 (66.31%)
Verlusttrades:
32 (33.68%)
Bester Trade:
27.53 USD
Schlechtester Trade:
-25.44 USD
Bruttoprofit:
163.71 USD (45 692 pips)
Bruttoverlust:
-154.51 USD (211 567 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (39.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
39.38 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
13.78%
Max deposit load:
21.23%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.14
Long-Positionen:
59 (62.11%)
Short-Positionen:
36 (37.89%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-62.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62.36 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-18.97%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
56%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
63.92 USD (20.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.66% (63.92 USD)
Kapital:
24.88% (20.72 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|66
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|5
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|40
|XAUUSD
|-15
|GBPUSD
|2
|BTCUSD
|-18
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|5.6K
|XAUUSD
|-2.1K
|GBPUSD
|245
|BTCUSD
|-170K
|EURUSD
|37
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +27.53 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.36 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.30 × 69
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-11%
1
620
USD
USD
70
USD
USD
48
56%
95
66%
14%
1.05
0.10
USD
USD
27%
1:500