Benjamin Isaza Chaparro

BenIsaza

Benjamin Isaza Chaparro
0 Bewertungen
48 Wochen
1 / 620 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -11%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
95
Gewinntrades:
63 (66.31%)
Verlusttrades:
32 (33.68%)
Bester Trade:
27.53 USD
Schlechtester Trade:
-25.44 USD
Bruttoprofit:
163.71 USD (45 692 pips)
Bruttoverlust:
-154.51 USD (211 567 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (39.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
39.38 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
13.78%
Max deposit load:
21.23%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.14
Long-Positionen:
59 (62.11%)
Short-Positionen:
36 (37.89%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-62.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62.36 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-18.97%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
56%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
63.92 USD (20.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.66% (63.92 USD)
Kapital:
24.88% (20.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 66
XAUUSD 16
GBPUSD 5
BTCUSD 5
EURUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 40
XAUUSD -15
GBPUSD 2
BTCUSD -18
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 5.6K
XAUUSD -2.1K
GBPUSD 245
BTCUSD -170K
EURUSD 37
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.53 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.30 × 69
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 20:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.99% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.49% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.99% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 158 days
