SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BenIsaza
Benjamin Isaza Chaparro

BenIsaza

Benjamin Isaza Chaparro
0 comentários
48 semanas
1 / 620 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -7%
VantageInternational-Live 3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
96
Negociações com lucro:
64 (66.66%)
Negociações com perda:
32 (33.33%)
Melhor negociação:
27.53 USD
Pior negociação:
-25.44 USD
Lucro bruto:
166.82 USD (76 830 pips)
Perda bruta:
-154.51 USD (211 567 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (39.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
39.38 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
13.78%
Depósito máximo carregado:
21.23%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
60 (62.50%)
Negociações curtas:
36 (37.50%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
2.61 USD
Perda média:
-4.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-62.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.36 USD (6)
Crescimento mensal:
-15.34%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
56%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
63.92 USD (20.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.66% (63.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.88% (20.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 66
XAUUSD 16
BTCUSD 6
GBPUSD 5
EURUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 40
XAUUSD -15
BTCUSD -15
GBPUSD 2
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 5.6K
XAUUSD -2.1K
BTCUSD -139K
GBPUSD 245
EURUSD 37
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.53 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +39.38 USD
Máxima perda consecutiva: -62.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.30 × 69
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 20:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.99% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.49% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.99% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 158 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BenIsaza
30 USD por mês
-7%
1
620
USD
73
USD
48
56%
96
66%
14%
1.07
0.13
USD
27%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.