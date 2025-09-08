- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
96
Negociações com lucro:
64 (66.66%)
Negociações com perda:
32 (33.33%)
Melhor negociação:
27.53 USD
Pior negociação:
-25.44 USD
Lucro bruto:
166.82 USD (76 830 pips)
Perda bruta:
-154.51 USD (211 567 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (39.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
39.38 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
13.78%
Depósito máximo carregado:
21.23%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
60 (62.50%)
Negociações curtas:
36 (37.50%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
2.61 USD
Perda média:
-4.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-62.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.36 USD (6)
Crescimento mensal:
-15.34%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
56%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
63.92 USD (20.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.66% (63.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.88% (20.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|66
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|40
|XAUUSD
|-15
|BTCUSD
|-15
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|5.6K
|XAUUSD
|-2.1K
|BTCUSD
|-139K
|GBPUSD
|245
|EURUSD
|37
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.53 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +39.38 USD
Máxima perda consecutiva: -62.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.30 × 69
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-7%
1
620
USD
USD
73
USD
USD
48
56%
96
66%
14%
1.07
0.13
USD
USD
27%
1:500