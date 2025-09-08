- Incremento
Total de Trades:
96
Transacciones Rentables:
64 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
32 (33.33%)
Mejor transacción:
27.53 USD
Peor transacción:
-25.44 USD
Beneficio Bruto:
166.82 USD (76 830 pips)
Pérdidas Brutas:
-154.51 USD (211 567 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (39.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
39.38 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
13.78%
Carga máxima del depósito:
21.23%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
60 (62.50%)
Transacciones Cortas:
36 (37.50%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
2.61 USD
Pérdidas medias:
-4.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-62.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-62.36 USD (6)
Crecimiento al mes:
-15.34%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
56%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
63.92 USD (20.41%)
Reducción relativa:
De balance:
26.66% (63.92 USD)
De fondos:
24.88% (20.72 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|66
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|40
|XAUUSD
|-15
|BTCUSD
|-15
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|5.6K
|XAUUSD
|-2.1K
|BTCUSD
|-139K
|GBPUSD
|245
|EURUSD
|37
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +27.53 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +39.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -62.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.30 × 69
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
