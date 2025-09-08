SeñalesSecciones
Benjamin Isaza Chaparro

BenIsaza

Benjamin Isaza Chaparro
48 semanas
1 / 620 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -7%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
96
Transacciones Rentables:
64 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
32 (33.33%)
Mejor transacción:
27.53 USD
Peor transacción:
-25.44 USD
Beneficio Bruto:
166.82 USD (76 830 pips)
Pérdidas Brutas:
-154.51 USD (211 567 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (39.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
39.38 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
13.78%
Carga máxima del depósito:
21.23%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
60 (62.50%)
Transacciones Cortas:
36 (37.50%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
2.61 USD
Pérdidas medias:
-4.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-62.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-62.36 USD (6)
Crecimiento al mes:
-15.34%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
56%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
63.92 USD (20.41%)
Reducción relativa:
De balance:
26.66% (63.92 USD)
De fondos:
24.88% (20.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 66
XAUUSD 16
BTCUSD 6
GBPUSD 5
EURUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 40
XAUUSD -15
BTCUSD -15
GBPUSD 2
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 5.6K
XAUUSD -2.1K
BTCUSD -139K
GBPUSD 245
EURUSD 37
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.53 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +39.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -62.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.30 × 69
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 20:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.99% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.49% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.99% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 20:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 158 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BenIsaza
30 USD al mes
-7%
1
620
USD
73
USD
48
56%
96
66%
14%
1.07
0.13
USD
27%
1:500
