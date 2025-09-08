- 자본
- 축소
트레이드:
117
이익 거래:
69 (58.97%)
손실 거래:
48 (41.03%)
최고의 거래:
27.53 USD
최악의 거래:
-25.44 USD
총 수익:
189.88 USD (232 506 pips)
총 손실:
-202.73 USD (217 676 pips)
연속 최대 이익:
11 (39.38 USD)
39.38 USD (11)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
16.02%
최대 입금량:
22.23%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
66 (56.41%)
숏(주식차입매도):
51 (43.59%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.11 USD
평균 이익:
2.75 USD
평균 손실:
-4.22 USD
연속 최대 손실:
11 (-38.49 USD)
연속 최대 손실:
-62.36 USD (6)
월별 성장률:
-39.64%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
46%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.85 USD
최대한의:
85.97 USD (27.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.47% (85.97 USD)
자본금별:
29.50% (25.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|81
|XAUUSD
|19
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|5
|XAUUSD
|-21
|BTCUSD
|0
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|860
|XAUUSD
|-2.6K
|BTCUSD
|16K
|GBPUSD
|245
|EURUSD
|37
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.53 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +39.38 USD
연속 최대 손실: -38.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.30 × 69
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-32%
1
583
USD
USD
62
USD
USD
50
46%
117
58%
16%
0.93
-0.11
USD
USD
43%
1:500