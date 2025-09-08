- Büyüme
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
24 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (33.33%)
En iyi işlem:
249.00 USD
En kötü işlem:
-253.03 USD
Brüt kâr:
3 367.84 USD (68 621 pips)
Brüt zarar:
-1 660.48 USD (31 734 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 001.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 001.87 USD (7)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.40
Alış işlemleri:
30 (83.33%)
Satış işlemleri:
6 (16.67%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
47.43 USD
Ortalama kâr:
140.33 USD
Ortalama zarar:
-138.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-421.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-421.86 USD (3)
Aylık büyüme:
47.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
674.19 USD
Maksimum:
712.27 USD (10.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.12% (712.27 USD)
Varlığa göre:
4.37% (282.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|-9
|EURJPY
|127
|GBPJPY
|-30
|CHFJPY
|-42
|CADJPY
|64
|AUDJPY
|-73
|NZDJPY
|63
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|34K
|USDJPY
|1
|EURJPY
|3K
|GBPJPY
|-789
|CHFJPY
|0
|CADJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +249.00 USD
En kötü işlem: -253 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 001.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -421.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
