Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NetoTrade-Primary 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 3 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 18 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 3 ATCBrokers-US Live 0.00 × 8 AM-UK-Live 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 CFHMarkets-Real 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 NordGroupInv-Real5 0.00 × 2 MGK-MAIN 0.00 × 7 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 FxClearing-Main2 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 GhanaFX-Main 0.00 × 1 LiqCon-Live2 0.00 × 1 OctaFX-Demo 0.00 × 8 FXNet-Real 0.00 × 1 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 275 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya