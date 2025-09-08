СигналыРазделы
Hery Setyawan

HFund

Hery Setyawan
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 131%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
97 (59.14%)
Убыточных трейдов:
67 (40.85%)
Лучший трейд:
298.80 USD
Худший трейд:
-302.64 USD
Общая прибыль:
17 046.33 USD (325 837 pips)
Общий убыток:
-11 653.24 USD (205 592 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 825.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 890.22 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
94.41%
Макс. загрузка депозита:
9.77%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
113 (68.90%)
Коротких трейдов:
51 (31.10%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
32.88 USD
Средняя прибыль:
175.74 USD
Средний убыток:
-173.93 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 459.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 459.86 USD (7)
Прирост в месяц:
8.64%
Годовой прогноз:
104.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
674.19 USD
Максимальная:
1 949.49 USD (14.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.84% (1 949.49 USD)
По эквити:
11.63% (711.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 108
GBPJPY 19
CHFJPY 13
EURJPY 8
USDJPY 6
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.1K
GBPJPY -125
CHFJPY 96
EURJPY 234
USDJPY 23
AUDJPY -17
CADJPY -73
NZDJPY 185
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 109K
GBPJPY 387
CHFJPY 3.9K
EURJPY 4.8K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +298.80 USD
Худший трейд: -303 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 825.68 USD
Макс. убыток в серии: -1 459.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
Нет отзывов
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.13 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 05:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 08:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
