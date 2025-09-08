- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
97 (59.14%)
Убыточных трейдов:
67 (40.85%)
Лучший трейд:
298.80 USD
Худший трейд:
-302.64 USD
Общая прибыль:
17 046.33 USD (325 837 pips)
Общий убыток:
-11 653.24 USD (205 592 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 825.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 890.22 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
94.41%
Макс. загрузка депозита:
9.77%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
113 (68.90%)
Коротких трейдов:
51 (31.10%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
32.88 USD
Средняя прибыль:
175.74 USD
Средний убыток:
-173.93 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 459.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 459.86 USD (7)
Прирост в месяц:
8.64%
Годовой прогноз:
104.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
674.19 USD
Максимальная:
1 949.49 USD (14.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.84% (1 949.49 USD)
По эквити:
11.63% (711.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|GBPJPY
|19
|CHFJPY
|13
|EURJPY
|8
|USDJPY
|6
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-125
|CHFJPY
|96
|EURJPY
|234
|USDJPY
|23
|AUDJPY
|-17
|CADJPY
|-73
|NZDJPY
|185
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|109K
|GBPJPY
|387
|CHFJPY
|3.9K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +298.80 USD
Худший трейд: -303 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 825.68 USD
Макс. убыток в серии: -1 459.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 282...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
33 USD в месяц
131%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
21
0%
164
59%
94%
1.46
32.88
USD
USD
25%
1:50