- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
24 (66.66%)
Loss Trade:
12 (33.33%)
Best Trade:
249.00 USD
Worst Trade:
-253.03 USD
Profitto lordo:
3 367.84 USD (68 621 pips)
Perdita lorda:
-1 660.48 USD (31 734 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 001.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 001.87 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.50%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.40
Long Trade:
30 (83.33%)
Short Trade:
6 (16.67%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
47.43 USD
Profitto medio:
140.33 USD
Perdita media:
-138.37 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-421.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-421.86 USD (3)
Crescita mensile:
47.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
674.19 USD
Massimale:
712.27 USD (10.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.12% (712.27 USD)
Per equità:
4.37% (282.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|-9
|EURJPY
|127
|GBPJPY
|-30
|CHFJPY
|-42
|CADJPY
|64
|AUDJPY
|-73
|NZDJPY
|63
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|USDJPY
|1
|EURJPY
|3K
|GBPJPY
|-789
|CHFJPY
|0
|CADJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +249.00 USD
Worst Trade: -253 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 001.87 USD
Massima perdita consecutiva: -421.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
