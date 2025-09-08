SegnaliSezioni
Hery Setyawan

TF isignal

Hery Setyawan
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
24 (66.66%)
Loss Trade:
12 (33.33%)
Best Trade:
249.00 USD
Worst Trade:
-253.03 USD
Profitto lordo:
3 367.84 USD (68 621 pips)
Perdita lorda:
-1 660.48 USD (31 734 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 001.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 001.87 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.50%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.40
Long Trade:
30 (83.33%)
Short Trade:
6 (16.67%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
47.43 USD
Profitto medio:
140.33 USD
Perdita media:
-138.37 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-421.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-421.86 USD (3)
Crescita mensile:
47.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
674.19 USD
Massimale:
712.27 USD (10.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.12% (712.27 USD)
Per equità:
4.37% (282.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 22
USDJPY 4
EURJPY 3
GBPJPY 2
CHFJPY 2
CADJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
USDJPY -9
EURJPY 127
GBPJPY -30
CHFJPY -42
CADJPY 64
AUDJPY -73
NZDJPY 63
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 34K
USDJPY 1
EURJPY 3K
GBPJPY -789
CHFJPY 0
CADJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249.00 USD
Worst Trade: -253 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 001.87 USD
Massima perdita consecutiva: -421.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
275 più
Non ci sono recensioni
2025.09.16 09:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 16:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 16:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
