Hery Setyawan

HFund

Hery Setyawan
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 131%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
164
Negociações com lucro:
97 (59.14%)
Negociações com perda:
67 (40.85%)
Melhor negociação:
298.80 USD
Pior negociação:
-302.64 USD
Lucro bruto:
17 046.33 USD (325 837 pips)
Perda bruta:
-11 653.24 USD (205 592 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 825.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 890.22 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
93.23%
Depósito máximo carregado:
9.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.77
Negociações longas:
113 (68.90%)
Negociações curtas:
51 (31.10%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
32.88 USD
Lucro médio:
175.74 USD
Perda média:
-173.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 459.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 459.86 USD (7)
Crescimento mensal:
8.66%
Previsão anual:
105.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
674.19 USD
Máximo:
1 949.49 USD (14.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.84% (1 949.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.63% (711.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 108
GBPJPY 19
CHFJPY 13
EURJPY 8
USDJPY 6
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.1K
GBPJPY -125
CHFJPY 96
EURJPY 234
USDJPY 23
AUDJPY -17
CADJPY -73
NZDJPY 185
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 109K
GBPJPY 387
CHFJPY 3.9K
EURJPY 4.8K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +298.80 USD
Pior negociação: -303 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 825.68 USD
Máxima perda consecutiva: -1 459.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
Sem comentários
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.13 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 05:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 08:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HFund
33 USD por mês
131%
0
0
USD
6.3K
USD
21
0%
164
59%
93%
1.46
32.88
USD
25%
1:50
