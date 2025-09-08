- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
164
Negociações com lucro:
97 (59.14%)
Negociações com perda:
67 (40.85%)
Melhor negociação:
298.80 USD
Pior negociação:
-302.64 USD
Lucro bruto:
17 046.33 USD (325 837 pips)
Perda bruta:
-11 653.24 USD (205 592 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 825.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 890.22 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
93.23%
Depósito máximo carregado:
9.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.77
Negociações longas:
113 (68.90%)
Negociações curtas:
51 (31.10%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
32.88 USD
Lucro médio:
175.74 USD
Perda média:
-173.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 459.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 459.86 USD (7)
Crescimento mensal:
8.66%
Previsão anual:
105.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
674.19 USD
Máximo:
1 949.49 USD (14.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.84% (1 949.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.63% (711.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|GBPJPY
|19
|CHFJPY
|13
|EURJPY
|8
|USDJPY
|6
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-125
|CHFJPY
|96
|EURJPY
|234
|USDJPY
|23
|AUDJPY
|-17
|CADJPY
|-73
|NZDJPY
|185
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|109K
|GBPJPY
|387
|CHFJPY
|3.9K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +298.80 USD
Pior negociação: -303 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 825.68 USD
Máxima perda consecutiva: -1 459.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
