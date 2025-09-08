信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HFund
Hery Setyawan

HFund

Hery Setyawan
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2025 131%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
164
盈利交易:
97 (59.14%)
亏损交易:
67 (40.85%)
最好交易:
298.80 USD
最差交易:
-302.64 USD
毛利:
17 046.33 USD (325 837 pips)
毛利亏损:
-11 653.24 USD (205 592 pips)
最大连续赢利:
10 (1 825.68 USD)
最大连续盈利:
1 890.22 USD (9)
夏普比率:
0.20
交易活动:
93.23%
最大入金加载:
9.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.77
长期交易:
113 (68.90%)
短期交易:
51 (31.10%)
利润因子:
1.46
预期回报:
32.88 USD
平均利润:
175.74 USD
平均损失:
-173.93 USD
最大连续失误:
7 (-1 459.86 USD)
最大连续亏损:
-1 459.86 USD (7)
每月增长:
8.66%
年度预测:
105.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
674.19 USD
最大值:
1 949.49 USD (14.57%)
相对跌幅:
结余:
24.84% (1 949.49 USD)
净值:
11.63% (711.66 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 108
GBPJPY 19
CHFJPY 13
EURJPY 8
USDJPY 6
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.1K
GBPJPY -125
CHFJPY 96
EURJPY 234
USDJPY 23
AUDJPY -17
CADJPY -73
NZDJPY 185
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 109K
GBPJPY 387
CHFJPY 3.9K
EURJPY 4.8K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +298.80 USD
最差交易: -303 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 825.68 USD
最大连续亏损: -1 459.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.13 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 05:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 08:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
