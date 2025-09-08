- 成长
交易:
164
盈利交易:
97 (59.14%)
亏损交易:
67 (40.85%)
最好交易:
298.80 USD
最差交易:
-302.64 USD
毛利:
17 046.33 USD (325 837 pips)
毛利亏损:
-11 653.24 USD (205 592 pips)
最大连续赢利:
10 (1 825.68 USD)
最大连续盈利:
1 890.22 USD (9)
夏普比率:
0.20
交易活动:
93.23%
最大入金加载:
9.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.77
长期交易:
113 (68.90%)
短期交易:
51 (31.10%)
利润因子:
1.46
预期回报:
32.88 USD
平均利润:
175.74 USD
平均损失:
-173.93 USD
最大连续失误:
7 (-1 459.86 USD)
最大连续亏损:
-1 459.86 USD (7)
每月增长:
8.66%
年度预测:
105.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
674.19 USD
最大值:
1 949.49 USD (14.57%)
相对跌幅:
结余:
24.84% (1 949.49 USD)
净值:
11.63% (711.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|GBPJPY
|19
|CHFJPY
|13
|EURJPY
|8
|USDJPY
|6
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-125
|CHFJPY
|96
|EURJPY
|234
|USDJPY
|23
|AUDJPY
|-17
|CADJPY
|-73
|NZDJPY
|185
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|109K
|GBPJPY
|387
|CHFJPY
|3.9K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
最好交易: +298.80 USD
最差交易: -303 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 825.68 USD
最大连续亏损: -1 459.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
