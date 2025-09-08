- 자본
- 축소
트레이드:
172
이익 거래:
102 (59.30%)
손실 거래:
70 (40.70%)
최고의 거래:
377.12 USD
최악의 거래:
-302.71 USD
총 수익:
18 129.06 USD (347 689 pips)
총 손실:
-12 227.66 USD (215 086 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 825.68 USD)
연속 최대 이익:
1 890.22 USD (9)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
87.69%
최대 입금량:
9.77%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.03
롱(주식매수):
121 (70.35%)
숏(주식차입매도):
51 (29.65%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
34.31 USD
평균 이익:
177.74 USD
평균 손실:
-174.68 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 459.86 USD)
연속 최대 손실:
-1 459.86 USD (7)
월별 성장률:
14.06%
연간 예측:
170.55%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
674.19 USD
최대한의:
1 949.49 USD (14.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.84% (1 949.49 USD)
자본금별:
11.63% (711.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|GBPJPY
|19
|CHFJPY
|13
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.6K
|GBPJPY
|-125
|CHFJPY
|96
|EURJPY
|234
|USDJPY
|22
|AUDJPY
|-17
|CADJPY
|-73
|NZDJPY
|185
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|121K
|GBPJPY
|387
|CHFJPY
|3.9K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|519
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 33 USD
150%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
23
0%
172
59%
88%
1.48
34.31
USD
USD
25%
1:50