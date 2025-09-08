SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HFund
Hery Setyawan

HFund

Hery Setyawan
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD al mes
incremento desde 2025 131%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
164
Transacciones Rentables:
97 (59.14%)
Transacciones Irrentables:
67 (40.85%)
Mejor transacción:
298.80 USD
Peor transacción:
-302.64 USD
Beneficio Bruto:
17 046.33 USD (325 837 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 653.24 USD (205 592 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (1 825.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 890.22 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
93.23%
Carga máxima del depósito:
9.77%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.77
Transacciones Largas:
113 (68.90%)
Transacciones Cortas:
51 (31.10%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
32.88 USD
Beneficio medio:
175.74 USD
Pérdidas medias:
-173.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 459.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 459.86 USD (7)
Crecimiento al mes:
8.66%
Pronóstico anual:
105.12%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
674.19 USD
Máxima:
1 949.49 USD (14.57%)
Reducción relativa:
De balance:
24.84% (1 949.49 USD)
De fondos:
11.63% (711.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 108
GBPJPY 19
CHFJPY 13
EURJPY 8
USDJPY 6
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.1K
GBPJPY -125
CHFJPY 96
EURJPY 234
USDJPY 23
AUDJPY -17
CADJPY -73
NZDJPY 185
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 109K
GBPJPY 387
CHFJPY 3.9K
EURJPY 4.8K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +298.80 USD
Peor transacción: -303 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 825.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 459.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.13 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 05:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 08:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HFund
33 USD al mes
131%
0
0
USD
6.3K
USD
21
0%
164
59%
93%
1.46
32.88
USD
25%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.