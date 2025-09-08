SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HFund
Hery Setyawan

HFund

Hery Setyawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 110%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
166
Gewinntrades:
97 (58.43%)
Verlusttrades:
69 (41.57%)
Bester Trade:
298.80 USD
Schlechtester Trade:
-302.71 USD
Bruttoprofit:
17 046.33 USD (325 837 pips)
Bruttoverlust:
-12 226.37 USD (215 078 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (1 825.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 890.22 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
91.90%
Max deposit load:
9.77%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.47
Long-Positionen:
115 (69.28%)
Short-Positionen:
51 (30.72%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
29.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
175.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-177.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 459.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 459.86 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-11.96%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
674.19 USD
Maximaler:
1 949.49 USD (14.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.84% (1 949.49 USD)
Kapital:
11.63% (711.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 110
GBPJPY 19
CHFJPY 13
EURJPY 8
USDJPY 6
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.5K
GBPJPY -125
CHFJPY 96
EURJPY 234
USDJPY 23
AUDJPY -17
CADJPY -73
NZDJPY 185
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 99K
GBPJPY 387
CHFJPY 3.9K
EURJPY 4.8K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +298.80 USD
Schlechtester Trade: -303 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 825.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 459.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.13 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 05:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 08:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HFund
33 USD pro Monat
110%
0
0
USD
5.7K
USD
22
0%
166
58%
92%
1.39
29.04
USD
25%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.