- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
164
利益トレード:
97 (59.14%)
損失トレード:
67 (40.85%)
ベストトレード:
298.80 USD
最悪のトレード:
-302.64 USD
総利益:
17 046.33 USD (325 837 pips)
総損失:
-11 653.24 USD (205 592 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 825.68 USD)
最大連続利益:
1 890.22 USD (9)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
93.23%
最大入金額:
9.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.77
長いトレード:
113 (68.90%)
短いトレード:
51 (31.10%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
32.88 USD
平均利益:
175.74 USD
平均損失:
-173.93 USD
最大連続の負け:
7 (-1 459.86 USD)
最大連続損失:
-1 459.86 USD (7)
月間成長:
8.66%
年間予想:
105.12%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
674.19 USD
最大の:
1 949.49 USD (14.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.84% (1 949.49 USD)
エクイティによる:
11.63% (711.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|GBPJPY
|19
|CHFJPY
|13
|EURJPY
|8
|USDJPY
|6
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-125
|CHFJPY
|96
|EURJPY
|234
|USDJPY
|23
|AUDJPY
|-17
|CADJPY
|-73
|NZDJPY
|185
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|109K
|GBPJPY
|387
|CHFJPY
|3.9K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +298.80 USD
最悪のトレード: -303 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 825.68 USD
最大連続損失: -1 459.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
