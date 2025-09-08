- Büyüme
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
43 (35.24%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (64.75%)
En iyi işlem:
49.80 USD
En kötü işlem:
-50.30 USD
Brüt kâr:
1 422.64 USD (143 852 pips)
Brüt zarar:
-1 843.04 USD (181 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (503.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
503.16 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
98.43%
Maks. mevduat yükü:
5.79%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
88 (72.13%)
Satış işlemleri:
34 (27.87%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-3.45 USD
Ortalama kâr:
33.08 USD
Ortalama zarar:
-23.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-586.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-586.90 USD (24)
Aylık büyüme:
-7.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
816.97 USD
Maksimum:
861.37 USD (15.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.96% (861.37 USD)
Varlığa göre:
3.00% (151.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-420
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-37K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
En iyi işlem: +49.80 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +503.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -586.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
İnceleme yok
