- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
680
Negociações com lucro:
277 (40.73%)
Negociações com perda:
403 (59.26%)
Melhor negociação:
202.48 USD
Pior negociação:
-200.28 USD
Lucro bruto:
28 961.57 USD (1 089 111 pips)
Perda bruta:
-24 587.87 USD (873 851 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (503.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 691.58 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
88.03%
Depósito máximo carregado:
15.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
1.20
Negociações longas:
446 (65.59%)
Negociações curtas:
234 (34.41%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
6.43 USD
Lucro médio:
104.55 USD
Perda média:
-61.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-586.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 865.33 USD (21)
Crescimento mensal:
-19.01%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
894.97 USD
Máximo:
3 648.93 USD (28.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.76% (3 648.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.06% (481.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|680
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|215K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +202.48 USD
Pior negociação: -200 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +503.16 USD
Máxima perda consecutiva: -586.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
✨ Prosperity Project: Exclusive XAUUSD Trading Signals ✨
Tired of inconsistent signals? Prosperity Project is your focused and measured solution. We only trade XAUUSD (Gold), leveraging its volatility for maximum profit opportunities.
⚠️ MANDATORY ATTENTION: To achieve identical results and maximize profit potential, every copy trader is REQUIRED to copy with the EXACT SAME EQUITY (capital) as this channel. Discipline is the key to shared prosperity!
Sem comentários
