- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
680
利益トレード:
277 (40.73%)
損失トレード:
403 (59.26%)
ベストトレード:
202.48 USD
最悪のトレード:
-200.28 USD
総利益:
28 961.57 USD (1 089 111 pips)
総損失:
-24 587.87 USD (873 851 pips)
最大連続の勝ち:
13 (503.16 USD)
最大連続利益:
1 691.58 USD (12)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
88.03%
最大入金額:
15.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
1.20
長いトレード:
446 (65.59%)
短いトレード:
234 (34.41%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
6.43 USD
平均利益:
104.55 USD
平均損失:
-61.01 USD
最大連続の負け:
24 (-586.90 USD)
最大連続損失:
-1 865.33 USD (21)
月間成長:
-19.01%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
894.97 USD
最大の:
3 648.93 USD (28.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.76% (3 648.93 USD)
エクイティによる:
11.06% (481.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|680
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|215K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +202.48 USD
最悪のトレード: -200 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +503.16 USD
最大連続損失: -586.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
✨ Prosperity Project: Exclusive XAUUSD Trading Signals ✨
Tired of inconsistent signals? Prosperity Project is your focused and measured solution. We only trade XAUUSD (Gold), leveraging its volatility for maximum profit opportunities.
⚠️ MANDATORY ATTENTION: To achieve identical results and maximize profit potential, every copy trader is REQUIRED to copy with the EXACT SAME EQUITY (capital) as this channel. Discipline is the key to shared prosperity!
