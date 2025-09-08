- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
43 (35.24%)
Loss Trade:
79 (64.75%)
Best Trade:
49.80 USD
Worst Trade:
-50.30 USD
Profitto lordo:
1 422.64 USD (143 852 pips)
Perdita lorda:
-1 843.04 USD (181 207 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (503.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
503.16 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
98.43%
Massimo carico di deposito:
5.79%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
88 (72.13%)
Short Trade:
34 (27.87%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-3.45 USD
Profitto medio:
33.08 USD
Perdita media:
-23.33 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-586.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-586.90 USD (24)
Crescita mensile:
-7.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
816.97 USD
Massimale:
861.37 USD (15.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.96% (861.37 USD)
Per equità:
3.00% (151.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-420
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-37K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.80 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +503.16 USD
Massima perdita consecutiva: -586.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
