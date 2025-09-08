- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
678
盈利交易:
276 (40.70%)
亏损交易:
402 (59.29%)
最好交易:
202.48 USD
最差交易:
-200.28 USD
毛利:
28 842.17 USD (1 085 111 pips)
毛利亏损:
-24 507.07 USD (871 851 pips)
最大连续赢利:
13 (503.16 USD)
最大连续盈利:
1 691.58 USD (12)
夏普比率:
0.09
交易活动:
88.03%
最大入金加载:
15.92%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.19
长期交易:
444 (65.49%)
短期交易:
234 (34.51%)
利润因子:
1.18
预期回报:
6.39 USD
平均利润:
104.50 USD
平均损失:
-60.96 USD
最大连续失误:
24 (-586.90 USD)
最大连续亏损:
-1 865.33 USD (21)
每月增长:
-20.15%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
894.97 USD
最大值:
3 648.93 USD (28.35%)
相对跌幅:
结余:
35.76% (3 648.93 USD)
净值:
11.06% (481.22 USD)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
XAUUSD
678
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
XAUUSD
4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
XAUUSD
213K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +202.48 USD
最差交易: -200 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +503.16 USD
最大连续亏损: -586.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
✨ Prosperity Project: Exclusive XAUUSD Trading Signals ✨
Tired of inconsistent signals? Prosperity Project is your focused and measured solution. We only trade XAUUSD (Gold), leveraging its volatility for maximum profit opportunities.
⚠️ MANDATORY ATTENTION: To achieve identical results and maximize profit potential, every copy trader is REQUIRED to copy with the EXACT SAME EQUITY (capital) as this channel. Discipline is the key to shared prosperity!
