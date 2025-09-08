- Прирост
Всего трейдов:
675
Прибыльных трейдов:
276 (40.88%)
Убыточных трейдов:
399 (59.11%)
Лучший трейд:
202.48 USD
Худший трейд:
-200.28 USD
Общая прибыль:
28 842.17 USD (1 085 111 pips)
Общий убыток:
-24 231.39 USD (864 351 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (503.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 691.58 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
88.03%
Макс. загрузка депозита:
15.92%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.26
Длинных трейдов:
443 (65.63%)
Коротких трейдов:
232 (34.37%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
6.83 USD
Средняя прибыль:
104.50 USD
Средний убыток:
-60.73 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-586.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 865.33 USD (21)
Прирост в месяц:
-15.76%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
894.97 USD
Максимальная:
3 648.93 USD (28.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.76% (3 648.93 USD)
По эквити:
11.06% (481.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|675
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|221K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +202.48 USD
Худший трейд: -200 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +503.16 USD
Макс. убыток в серии: -586.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
✨ Prosperity Project: Exclusive XAUUSD Trading Signals ✨
Tired of inconsistent signals? Prosperity Project is your focused and measured solution. We only trade XAUUSD (Gold), leveraging its volatility for maximum profit opportunities.
⚠️ MANDATORY ATTENTION: To achieve identical results and maximize profit potential, every copy trader is REQUIRED to copy with the EXACT SAME EQUITY (capital) as this channel. Discipline is the key to shared prosperity!
