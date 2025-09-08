СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Prosperity Project
Manuel Grata

Prosperity Project

Manuel Grata
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 98%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
675
Прибыльных трейдов:
276 (40.88%)
Убыточных трейдов:
399 (59.11%)
Лучший трейд:
202.48 USD
Худший трейд:
-200.28 USD
Общая прибыль:
28 842.17 USD (1 085 111 pips)
Общий убыток:
-24 231.39 USD (864 351 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (503.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 691.58 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
88.03%
Макс. загрузка депозита:
15.92%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.26
Длинных трейдов:
443 (65.63%)
Коротких трейдов:
232 (34.37%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
6.83 USD
Средняя прибыль:
104.50 USD
Средний убыток:
-60.73 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-586.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 865.33 USD (21)
Прирост в месяц:
-15.76%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
894.97 USD
Максимальная:
3 648.93 USD (28.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.76% (3 648.93 USD)
По эквити:
11.06% (481.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 675
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 221K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +202.48 USD
Худший трейд: -200 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +503.16 USD
Макс. убыток в серии: -586.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

✨ Prosperity Project: Exclusive XAUUSD Trading Signals ✨

Tired of inconsistent signals? Prosperity Project is your focused and measured solution. We only trade XAUUSD (Gold), leveraging its volatility for maximum profit opportunities.

⚠️ MANDATORY ATTENTION: To achieve identical results and maximize profit potential, every copy trader is REQUIRED to copy with the EXACT SAME EQUITY (capital) as this channel. Discipline is the key to shared prosperity!


Нет отзывов
2025.12.02 12:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 14:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 13:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 12:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Prosperity Project
30 USD в месяц
98%
0
0
USD
7.1K
USD
16
0%
675
40%
88%
1.19
6.83
USD
36%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.