Gennady Skosyrev

Genesis

Gennady Skosyrev
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
44 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (21.43%)
En iyi işlem:
503.90 RUB
En kötü işlem:
-582.36 RUB
Brüt kâr:
2 969.95 RUB (3 832 pips)
Brüt zarar:
-1 177.54 RUB (1 259 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (1 134.24 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
1 134.24 RUB (21)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
84.59%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
25 (44.64%)
Satış işlemleri:
31 (55.36%)
Kâr faktörü:
2.52
Beklenen getiri:
32.01 RUB
Ortalama kâr:
67.50 RUB
Ortalama zarar:
-98.13 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-193.70 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-582.36 RUB (1)
Aylık büyüme:
3.98%
Algo alım-satım:
28%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
582.36 RUB (7.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.02% (582.36 RUB)
Varlığa göre:
40.16% (5 964.16 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDrfd 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDrfd 30
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDrfd 2.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +503.90 RUB
En kötü işlem: -582 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 134.24 RUB
Maksimum ardışık zarar: -193.70 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Genesis
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
15K
RUB
12
28%
56
78%
100%
2.52
32.01
RUB
40%
1:40
