Gennady Skosyrev

Genesis

Gennady Skosyrev
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
44 (78.57%)
Loss Trade:
12 (21.43%)
Best Trade:
503.90 RUB
Worst Trade:
-582.36 RUB
Profitto lordo:
2 969.95 RUB (3 832 pips)
Perdita lorda:
-1 177.54 RUB (1 259 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (1 134.24 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 134.24 RUB (21)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
84.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
25 (44.64%)
Short Trade:
31 (55.36%)
Fattore di profitto:
2.52
Profitto previsto:
32.01 RUB
Profitto medio:
67.50 RUB
Perdita media:
-98.13 RUB
Massime perdite consecutive:
2 (-193.70 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-582.36 RUB (1)
Crescita mensile:
3.98%
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
582.36 RUB (7.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.02% (582.36 RUB)
Per equità:
40.16% (5 964.16 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDrfd 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDrfd 30
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDrfd 2.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +503.90 RUB
Worst Trade: -582 RUB
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 134.24 RUB
Massima perdita consecutiva: -193.70 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Genesis
30USD al mese
24%
0
0
USD
15K
RUB
12
28%
56
78%
100%
2.52
32.01
RUB
40%
1:40
Copia

