- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
141
Gewinntrades:
120 (85.10%)
Verlusttrades:
21 (14.89%)
Bester Trade:
531.64 RUB
Schlechtester Trade:
-582.36 RUB
Bruttoprofit:
10 466.53 RUB (13 576 pips)
Bruttoverlust:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (3 861.31 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 861.31 RUB (44)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
98.41%
Max deposit load:
88.40%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
14.13
Long-Positionen:
65 (46.10%)
Short-Positionen:
76 (53.90%)
Profit-Faktor:
4.68
Mathematische Gewinnerwartung:
58.36 RUB
Durchschnittlicher Profit:
87.22 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-106.53 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-343.83 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-582.36 RUB (1)
Wachstum pro Monat :
1.43%
Jahresprognose:
17.39%
Algo-Trading:
15%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 RUB
Maximaler:
582.36 RUB (7.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.02% (582.36 RUB)
Kapital:
40.16% (5 964.16 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSDrfd
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSDrfd
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +531.64 RUB
Schlechtester Trade: -582 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 44
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 861.31 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -343.83 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen