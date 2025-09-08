SignaleKategorien
Genesis
Gennady Skosyrev

Genesis

Gennady Skosyrev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 68%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
141
Gewinntrades:
120 (85.10%)
Verlusttrades:
21 (14.89%)
Bester Trade:
531.64 RUB
Schlechtester Trade:
-582.36 RUB
Bruttoprofit:
10 466.53 RUB (13 576 pips)
Bruttoverlust:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (3 861.31 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 861.31 RUB (44)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
98.41%
Max deposit load:
88.40%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
14.13
Long-Positionen:
65 (46.10%)
Short-Positionen:
76 (53.90%)
Profit-Faktor:
4.68
Mathematische Gewinnerwartung:
58.36 RUB
Durchschnittlicher Profit:
87.22 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-106.53 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-343.83 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-582.36 RUB (1)
Wachstum pro Monat :
1.43%
Jahresprognose:
17.39%
Algo-Trading:
15%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 RUB
Maximaler:
582.36 RUB (7.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.02% (582.36 RUB)
Kapital:
40.16% (5 964.16 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDrfd 141
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDrfd 136
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDrfd 11K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 12:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 11:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
