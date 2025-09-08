SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Genesis
Gennady Skosyrev

Genesis

Gennady Skosyrev
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 67%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
140
Transacciones Rentables:
119 (85.00%)
Transacciones Irrentables:
21 (15.00%)
Mejor transacción:
531.64 RUB
Peor transacción:
-582.36 RUB
Beneficio Bruto:
10 423.98 RUB (13 521 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (3 861.31 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
3 861.31 RUB (44)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
98.41%
Carga máxima del depósito:
88.40%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
14.06
Transacciones Largas:
64 (45.71%)
Transacciones Cortas:
76 (54.29%)
Factor de Beneficio:
4.66
Beneficio Esperado:
58.48 RUB
Beneficio medio:
87.60 RUB
Pérdidas medias:
-106.53 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-343.83 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-582.36 RUB (1)
Crecimiento al mes:
1.41%
Pronóstico anual:
17.05%
Trading algorítmico:
15%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 RUB
Máxima:
582.36 RUB (7.66%)
Reducción relativa:
De balance:
5.02% (582.36 RUB)
De fondos:
40.16% (5 964.16 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDrfd 140
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDrfd 136
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDrfd 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +531.64 RUB
Peor transacción: -582 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3 861.31 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -343.83 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 12:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 11:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
