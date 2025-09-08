- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
140
Transacciones Rentables:
119 (85.00%)
Transacciones Irrentables:
21 (15.00%)
Mejor transacción:
531.64 RUB
Peor transacción:
-582.36 RUB
Beneficio Bruto:
10 423.98 RUB (13 521 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (3 861.31 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
3 861.31 RUB (44)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
98.41%
Carga máxima del depósito:
88.40%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
14.06
Transacciones Largas:
64 (45.71%)
Transacciones Cortas:
76 (54.29%)
Factor de Beneficio:
4.66
Beneficio Esperado:
58.48 RUB
Beneficio medio:
87.60 RUB
Pérdidas medias:
-106.53 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-343.83 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-582.36 RUB (1)
Crecimiento al mes:
1.41%
Pronóstico anual:
17.05%
Trading algorítmico:
15%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 RUB
Máxima:
582.36 RUB (7.66%)
Reducción relativa:
De balance:
5.02% (582.36 RUB)
De fondos:
40.16% (5 964.16 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSDrfd
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSDrfd
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +531.64 RUB
Peor transacción: -582 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3 861.31 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -343.83 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
