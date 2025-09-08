シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Genesis
Gennady Skosyrev

Genesis

Gennady Skosyrev
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 67%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
140
利益トレード:
119 (85.00%)
損失トレード:
21 (15.00%)
ベストトレード:
531.64 RUB
最悪のトレード:
-582.36 RUB
総利益:
10 423.98 RUB (13 521 pips)
総損失:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
最大連続の勝ち:
44 (3 861.31 RUB)
最大連続利益:
3 861.31 RUB (44)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
98.41%
最大入金額:
88.40%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
14.06
長いトレード:
64 (45.71%)
短いトレード:
76 (54.29%)
プロフィットファクター:
4.66
期待されたペイオフ:
58.48 RUB
平均利益:
87.60 RUB
平均損失:
-106.53 RUB
最大連続の負け:
2 (-343.83 RUB)
最大連続損失:
-582.36 RUB (1)
月間成長:
1.41%
年間予想:
17.05%
アルゴリズム取引:
15%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
582.36 RUB (7.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.02% (582.36 RUB)
エクイティによる:
40.16% (5 964.16 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDrfd 140
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDrfd 136
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDrfd 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +531.64 RUB
最悪のトレード: -582 RUB
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3 861.31 RUB
最大連続損失: -343.83 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 12:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 11:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
