- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
140
利益トレード:
119 (85.00%)
損失トレード:
21 (15.00%)
ベストトレード:
531.64 RUB
最悪のトレード:
-582.36 RUB
総利益:
10 423.98 RUB (13 521 pips)
総損失:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
最大連続の勝ち:
44 (3 861.31 RUB)
最大連続利益:
3 861.31 RUB (44)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
98.41%
最大入金額:
88.40%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
14.06
長いトレード:
64 (45.71%)
短いトレード:
76 (54.29%)
プロフィットファクター:
4.66
期待されたペイオフ:
58.48 RUB
平均利益:
87.60 RUB
平均損失:
-106.53 RUB
最大連続の負け:
2 (-343.83 RUB)
最大連続損失:
-582.36 RUB (1)
月間成長:
1.41%
年間予想:
17.05%
アルゴリズム取引:
15%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
582.36 RUB (7.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.02% (582.36 RUB)
エクイティによる:
40.16% (5 964.16 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDrfd
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDrfd
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +531.64 RUB
最悪のトレード: -582 RUB
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3 861.31 RUB
最大連続損失: -343.83 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
