트레이드:
159
이익 거래:
138 (86.79%)
손실 거래:
21 (13.21%)
최고의 거래:
531.64 RUB
최악의 거래:
-582.36 RUB
총 수익:
11 960.58 RUB (15 531 pips)
총 손실:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
연속 최대 이익:
44 (3 861.31 RUB)
연속 최대 이익:
3 861.31 RUB (44)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
98.41%
최대 입금량:
88.40%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
16.70
롱(주식매수):
80 (50.31%)
숏(주식차입매도):
79 (49.69%)
수익 요인:
5.35
기대수익:
61.15 RUB
평균 이익:
86.67 RUB
평균 손실:
-106.53 RUB
연속 최대 손실:
2 (-343.83 RUB)
연속 최대 손실:
-582.36 RUB (1)
월별 성장률:
7.81%
연간 예측:
94.72%
Algo 트레이딩:
13%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 RUB
최대한의:
582.36 RUB (7.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.02% (582.36 RUB)
자본금별:
40.16% (5 964.16 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDrfd
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDrfd
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +531.64 RUB
최악의 거래: -582 RUB
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3 861.31 RUB
연속 최대 손실: -343.83 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
