Gennady Skosyrev

Genesis

Gennady Skosyrev
0 리뷰
안정성
26
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 78%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
159
이익 거래:
138 (86.79%)
손실 거래:
21 (13.21%)
최고의 거래:
531.64 RUB
최악의 거래:
-582.36 RUB
총 수익:
11 960.58 RUB (15 531 pips)
총 손실:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
연속 최대 이익:
44 (3 861.31 RUB)
연속 최대 이익:
3 861.31 RUB (44)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
98.41%
최대 입금량:
88.40%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
16.70
롱(주식매수):
80 (50.31%)
숏(주식차입매도):
79 (49.69%)
수익 요인:
5.35
기대수익:
61.15 RUB
평균 이익:
86.67 RUB
평균 손실:
-106.53 RUB
연속 최대 손실:
2 (-343.83 RUB)
연속 최대 손실:
-582.36 RUB (1)
월별 성장률:
7.81%
연간 예측:
94.72%
Algo 트레이딩:
13%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 RUB
최대한의:
582.36 RUB (7.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.02% (582.36 RUB)
자본금별:
40.16% (5 964.16 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSDrfd 159
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSDrfd 161
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSDrfd 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +531.64 RUB
최악의 거래: -582 RUB
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3 861.31 RUB
연속 최대 손실: -343.83 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 15:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 11:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 12:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 11:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
