Gennady Skosyrev

Genesis

Gennady Skosyrev
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
44 (78.57%)
Perte trades:
12 (21.43%)
Meilleure transaction:
503.90 RUB
Pire transaction:
-582.36 RUB
Bénéfice brut:
2 969.95 RUB (3 832 pips)
Perte brute:
-1 177.54 RUB (1 259 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (1 134.24 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
1 134.24 RUB (21)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
84.59%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.08
Longs trades:
25 (44.64%)
Courts trades:
31 (55.36%)
Facteur de profit:
2.52
Rendement attendu:
32.01 RUB
Bénéfice moyen:
67.50 RUB
Perte moyenne:
-98.13 RUB
Pertes consécutives maximales:
2 (-193.70 RUB)
Perte consécutive maximale:
-582.36 RUB (1)
Croissance mensuelle:
4.39%
Algo trading:
28%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 RUB
Maximal:
582.36 RUB (7.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.02% (582.36 RUB)
Par fonds propres:
40.16% (5 964.16 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDrfd 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDrfd 30
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDrfd 2.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +503.90 RUB
Pire transaction: -582 RUB
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 134.24 RUB
Perte consécutive maximale: -193.70 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
