Gennady Skosyrev

Genesis

Gennady Skosyrev
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 67%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
119 (85.00%)
Убыточных трейдов:
21 (15.00%)
Лучший трейд:
531.64 RUB
Худший трейд:
-582.36 RUB
Общая прибыль:
10 423.98 RUB (13 521 pips)
Общий убыток:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (3 861.31 RUB)
Макс. прибыль в серии:
3 861.31 RUB (44)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
98.41%
Макс. загрузка депозита:
88.40%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.06
Длинных трейдов:
64 (45.71%)
Коротких трейдов:
76 (54.29%)
Профит фактор:
4.66
Мат. ожидание:
58.48 RUB
Средняя прибыль:
87.60 RUB
Средний убыток:
-106.53 RUB
Макс. серия проигрышей:
2 (-343.83 RUB)
Макс. убыток в серии:
-582.36 RUB (1)
Прирост в месяц:
1.41%
Годовой прогноз:
17.05%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
582.36 RUB (7.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.02% (582.36 RUB)
По эквити:
40.16% (5 964.16 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDrfd 140
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDrfd 136
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDrfd 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +531.64 RUB
Худший трейд: -582 RUB
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 861.31 RUB
Макс. убыток в серии: -343.83 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 12:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 11:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
