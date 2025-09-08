- Прирост
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
119 (85.00%)
Убыточных трейдов:
21 (15.00%)
Лучший трейд:
531.64 RUB
Худший трейд:
-582.36 RUB
Общая прибыль:
10 423.98 RUB (13 521 pips)
Общий убыток:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (3 861.31 RUB)
Макс. прибыль в серии:
3 861.31 RUB (44)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
98.41%
Макс. загрузка депозита:
88.40%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.06
Длинных трейдов:
64 (45.71%)
Коротких трейдов:
76 (54.29%)
Профит фактор:
4.66
Мат. ожидание:
58.48 RUB
Средняя прибыль:
87.60 RUB
Средний убыток:
-106.53 RUB
Макс. серия проигрышей:
2 (-343.83 RUB)
Макс. убыток в серии:
-582.36 RUB (1)
Прирост в месяц:
1.41%
Годовой прогноз:
17.05%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
582.36 RUB (7.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.02% (582.36 RUB)
По эквити:
40.16% (5 964.16 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDrfd
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDrfd
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
