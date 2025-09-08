- Crescimento
Negociações:
140
Negociações com lucro:
119 (85.00%)
Negociações com perda:
21 (15.00%)
Melhor negociação:
531.64 RUB
Pior negociação:
-582.36 RUB
Lucro bruto:
10 423.98 RUB (13 521 pips)
Perda bruta:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (3 861.31 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
3 861.31 RUB (44)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
98.41%
Depósito máximo carregado:
88.40%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
14.06
Negociações longas:
64 (45.71%)
Negociações curtas:
76 (54.29%)
Fator de lucro:
4.66
Valor esperado:
58.48 RUB
Lucro médio:
87.60 RUB
Perda média:
-106.53 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-343.83 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-582.36 RUB (1)
Crescimento mensal:
1.41%
Previsão anual:
17.05%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
582.36 RUB (7.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.02% (582.36 RUB)
Pelo Capital Líquido:
40.16% (5 964.16 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDrfd
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDrfd
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +531.64 RUB
Pior negociação: -582 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3 861.31 RUB
Máxima perda consecutiva: -343.83 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários