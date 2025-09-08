SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Genesis
Gennady Skosyrev

Genesis

Gennady Skosyrev
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 67%
AlfaForexRU-Real
1:40
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
140
Negociações com lucro:
119 (85.00%)
Negociações com perda:
21 (15.00%)
Melhor negociação:
531.64 RUB
Pior negociação:
-582.36 RUB
Lucro bruto:
10 423.98 RUB (13 521 pips)
Perda bruta:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (3 861.31 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
3 861.31 RUB (44)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
98.41%
Depósito máximo carregado:
88.40%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
14.06
Negociações longas:
64 (45.71%)
Negociações curtas:
76 (54.29%)
Fator de lucro:
4.66
Valor esperado:
58.48 RUB
Lucro médio:
87.60 RUB
Perda média:
-106.53 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-343.83 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-582.36 RUB (1)
Crescimento mensal:
1.41%
Previsão anual:
17.05%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
582.36 RUB (7.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.02% (582.36 RUB)
Pelo Capital Líquido:
40.16% (5 964.16 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDrfd 140
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDrfd 136
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDrfd 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +531.64 RUB
Pior negociação: -582 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3 861.31 RUB
Máxima perda consecutiva: -343.83 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 12:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 11:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar