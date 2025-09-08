信号部分
Gennady Skosyrev

Genesis

Gennady Skosyrev
可靠性
24
0 / 0 USD
增长自 2025 67%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
140
盈利交易:
119 (85.00%)
亏损交易:
21 (15.00%)
最好交易:
531.64 RUB
最差交易:
-582.36 RUB
毛利:
10 423.98 RUB (13 521 pips)
毛利亏损:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
最大连续赢利:
44 (3 861.31 RUB)
最大连续盈利:
3 861.31 RUB (44)
夏普比率:
0.42
交易活动:
98.41%
最大入金加载:
88.40%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
14.06
长期交易:
64 (45.71%)
短期交易:
76 (54.29%)
利润因子:
4.66
预期回报:
58.48 RUB
平均利润:
87.60 RUB
平均损失:
-106.53 RUB
最大连续失误:
2 (-343.83 RUB)
最大连续亏损:
-582.36 RUB (1)
每月增长:
1.41%
年度预测:
17.05%
算法交易:
15%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
582.36 RUB (7.66%)
相对跌幅:
结余:
5.02% (582.36 RUB)
净值:
40.16% (5 964.16 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDrfd 140
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDrfd 136
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDrfd 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +531.64 RUB
最差交易: -582 RUB
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3 861.31 RUB
最大连续亏损: -343.83 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 12:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 11:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
