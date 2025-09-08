- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
140
盈利交易:
119 (85.00%)
亏损交易:
21 (15.00%)
最好交易:
531.64 RUB
最差交易:
-582.36 RUB
毛利:
10 423.98 RUB (13 521 pips)
毛利亏损:
-2 237.07 RUB (2 187 pips)
最大连续赢利:
44 (3 861.31 RUB)
最大连续盈利:
3 861.31 RUB (44)
夏普比率:
0.42
交易活动:
98.41%
最大入金加载:
88.40%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
14.06
长期交易:
64 (45.71%)
短期交易:
76 (54.29%)
利润因子:
4.66
预期回报:
58.48 RUB
平均利润:
87.60 RUB
平均损失:
-106.53 RUB
最大连续失误:
2 (-343.83 RUB)
最大连续亏损:
-582.36 RUB (1)
每月增长:
1.41%
年度预测:
17.05%
算法交易:
15%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
582.36 RUB (7.66%)
相对跌幅:
结余:
5.02% (582.36 RUB)
净值:
40.16% (5 964.16 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDrfd
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDrfd
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +531.64 RUB
最差交易: -582 RUB
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3 861.31 RUB
最大连续亏损: -343.83 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论