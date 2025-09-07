SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JINNIUFX4
Fuchao Wang

JINNIUFX4

Fuchao Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
151 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 82%
AuroraExplorePty-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
318
Kârla kapanan işlemler:
152 (47.79%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (52.20%)
En iyi işlem:
875.69 USD
En kötü işlem:
-324.66 USD
Brüt kâr:
21 958.36 USD (382 648 pips)
Brüt zarar:
-14 387.98 USD (281 380 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 454.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 622.26 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
41.10%
Maks. mevduat yükü:
0.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.60
Alış işlemleri:
170 (53.46%)
Satış işlemleri:
148 (46.54%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
23.81 USD
Ortalama kâr:
144.46 USD
Ortalama zarar:
-86.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 384.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 919.14 USD (9)
Aylık büyüme:
1.05%
Yıllık tahmin:
12.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 013.35 USD
Maksimum:
2 100.02 USD (20.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.82% (2 100.02 USD)
Varlığa göre:
0.22% (33.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 318
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 101K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +875.69 USD
En kötü işlem: -325 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 454.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 384.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuroraExplorePty-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.09 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.68% of days out of 1030 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 12:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JINNIUFX4
Ayda 30 USD
82%
0
0
USD
16K
USD
151
100%
318
47%
41%
1.52
23.81
USD
21%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.