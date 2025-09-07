СигналыРазделы
Fuchao Wang

JINNIUFX4

Fuchao Wang
0 отзывов
Надежность
163 недели
0 / 0 USD
прирост с 2022 90%
AuroraExplorePty-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
341
Прибыльных трейдов:
162 (47.50%)
Убыточных трейдов:
179 (52.49%)
Лучший трейд:
875.69 USD
Худший трейд:
-324.66 USD
Общая прибыль:
24 091.88 USD (434 332 pips)
Общий убыток:
-15 828.36 USD (343 654 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1 454.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 622.26 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
43.60%
Макс. загрузка депозита:
1.64%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.93
Длинных трейдов:
185 (54.25%)
Коротких трейдов:
156 (45.75%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
24.23 USD
Средняя прибыль:
148.72 USD
Средний убыток:
-88.43 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 384.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 919.14 USD (9)
Прирост в месяц:
1.72%
Годовой прогноз:
20.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 013.35 USD
Максимальная:
2 100.02 USD (20.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.82% (2 100.02 USD)
По эквити:
1.79% (282.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 341
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 8.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 91K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +875.69 USD
Худший трейд: -325 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 454.92 USD
Макс. убыток в серии: -1 384.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AuroraExplorePty-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 21:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 00:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.09 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.68% of days out of 1030 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 12:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
