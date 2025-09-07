- Прирост
Всего трейдов:
341
Прибыльных трейдов:
162 (47.50%)
Убыточных трейдов:
179 (52.49%)
Лучший трейд:
875.69 USD
Худший трейд:
-324.66 USD
Общая прибыль:
24 091.88 USD (434 332 pips)
Общий убыток:
-15 828.36 USD (343 654 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1 454.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 622.26 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
43.60%
Макс. загрузка депозита:
1.64%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.93
Длинных трейдов:
185 (54.25%)
Коротких трейдов:
156 (45.75%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
24.23 USD
Средняя прибыль:
148.72 USD
Средний убыток:
-88.43 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 384.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 919.14 USD (9)
Прирост в месяц:
1.72%
Годовой прогноз:
20.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 013.35 USD
Максимальная:
2 100.02 USD (20.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.82% (2 100.02 USD)
По эквити:
1.79% (282.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|341
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|8.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|91K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +875.69 USD
Худший трейд: -325 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 454.92 USD
Макс. убыток в серии: -1 384.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AuroraExplorePty-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
