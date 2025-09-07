SignaleKategorien
Fuchao Wang

JINNIUFX4

Fuchao Wang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
165 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 90%
AuroraExplorePty-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
342
Gewinntrades:
162 (47.36%)
Verlusttrades:
180 (52.63%)
Bester Trade:
875.69 USD
Schlechtester Trade:
-324.66 USD
Bruttoprofit:
24 091.88 USD (434 332 pips)
Bruttoverlust:
-15 830.38 USD (343 715 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (1 454.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 622.26 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
45.03%
Max deposit load:
1.64%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.93
Long-Positionen:
186 (54.39%)
Short-Positionen:
156 (45.61%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
24.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
148.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-87.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-1 384.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 919.14 USD (9)
Wachstum pro Monat :
1.98%
Jahresprognose:
24.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 013.35 USD
Maximaler:
2 100.02 USD (20.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.82% (2 100.02 USD)
Kapital:
1.79% (282.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 342
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 8.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 91K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +875.69 USD
Schlechtester Trade: -325 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 454.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 384.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AuroraExplorePty-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 21:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 00:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.09 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.68% of days out of 1030 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 12:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
