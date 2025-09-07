- 成长
交易:
341
盈利交易:
162 (47.50%)
亏损交易:
179 (52.49%)
最好交易:
875.69 USD
最差交易:
-324.66 USD
毛利:
24 091.88 USD (434 332 pips)
毛利亏损:
-15 828.36 USD (343 654 pips)
最大连续赢利:
6 (1 454.92 USD)
最大连续盈利:
1 622.26 USD (4)
夏普比率:
0.12
交易活动:
45.03%
最大入金加载:
1.64%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.93
长期交易:
185 (54.25%)
短期交易:
156 (45.75%)
利润因子:
1.52
预期回报:
24.23 USD
平均利润:
148.72 USD
平均损失:
-88.43 USD
最大连续失误:
10 (-1 384.18 USD)
最大连续亏损:
-1 919.14 USD (9)
每月增长:
1.72%
年度预测:
20.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 013.35 USD
最大值:
2 100.02 USD (20.82%)
相对跌幅:
结余:
20.82% (2 100.02 USD)
净值:
1.79% (282.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|341
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|91K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +875.69 USD
最差交易: -325 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 454.92 USD
最大连续亏损: -1 384.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AuroraExplorePty-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
90%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
163
100%
341
47%
45%
1.52
24.23
USD
USD
21%
1:100